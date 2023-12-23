ВСУ с помощью САУ «Богдана» ликвидировали российских оккупантов, пытавшихся осуществить массированное наступление 23.12.2023, 5:11

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Видео.

1 Отдельная бригада специального назначения им. Ивана Богуна показала, как с помощью САУ 2С22 «Богдана» ликвидирует российских оккупантов.

Соответствующее видео было опубликовано на странице бригады в Facebook.

«Утилизация российских захватчиков в экспресс режиме продолжается. Враг пытался осуществить массированное наступление, и САУ 2С22 «Богдана» изменила их планы», - говорится в описании видео.

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