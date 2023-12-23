ISW: Украина может получить истребители F-16 уже в ближайшие дни 23.12.2023, 8:49

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Это следует из обязательств правительств четырех стран.

Украина может получить первую партию западных истребителей F-16 уже на днях. Это следует из обязательств правительств Нидерландов, Дании, Норвегии и Бельгии относительно начала такого усиления Украины в небе уже к концу 2023 года.

Об этом пишут в новом аналитическом отчете эксперты Института изучения войны ( ISW ). Аналитики также напомнили, что накануне, 22 декабря, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что его страна начала подготовку к передаче первых 18 истребителей.

«Украина, скорее всего, получит первую партию F-16 до конца 2023 года. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 22 декабря в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил, что правительство Нидерландов подготовит первые 18 истребителей F-16 для доставки в Украину», – говорится в сообщении ISW.

Аналитики признали, что публично Рютте не называл никаких сроков, когда может быть осуществлена передача первой партии истребителей. Однако, напомнили они, Министерство обороны Эстонии на днях представило свою основательную стратегию победы Украины в войне. И там, помимо прочего, было отмечено, что Нидерланды, Дания, Норвегия и Бельгия уже обязались передать партию F-16 Украине «до конца года».

Напомним, еще 8 декабря министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Украина получит истребители F-16 в краткосрочной перспективе. Вместе с ними, отметил чиновник, партнеры передадут и другую технику, о которой Киев давно ведет переговоры с западными союзниками. Впрочем, конкретные сроки и даты Умеров не назвал.

А за несколько дней до этого заявления стало известно, что коалиция F-16 работает над увеличением количества самолетов, которые будут переданы Украине.

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