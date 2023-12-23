Z-пропагандисты устроили грандиозную истерику после ликвидации трех российских Су-34 23.12.2023, 9:15

Масла в огонь добавила новость о F-16 для Украины.

22 декабря Воздушные силы Украины в Херсонской области сделали почти невозможное — за раз сбили сразу три российских новейших бомбардировщика Су-34.

Стоимость одного такого бомбардировщика может составлять от $50 млн.

Авиаэксперт Валерий Романенко утверждает, что российские самолеты «попали под раздачу Patriot».

После этой военной операции украинских защитников на юге страны станет спокойнее, так как оккупанты больше не будут бездумно бомбить населенные пункты.

«Теперь они будут тщательно готовить каждую операцию, будут проверять, нет ли близко Patriot, потому что у него характерна сигнатура его радиоэлектронных сигналов», — рассказал эксперт.

Его слова подтверждают публикации в российских Z-каналах, сообщает dialog.ua.

Российские пропагандисты начинают догадываться, что Украина все же получит от западных союзников истребители F-16 и серьезно проредит российскую военную авиацию.

После этого у Киева появится серьезный аргумент для продолжения получения военной помощи от Запада.

«В этом случае в Украину поставят новые танки, гаубицы и ББМ», - пишут в Z-каналах.

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