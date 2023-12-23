Кто в Кремле отвечает за ликвидацию влиятельных граждан РФ? 1 23.12.2023, 11:41

3,290

Юрист раскрыл механизм.

В России действует репрессивная машина советского образца, изменилось только ее название – вместо КГБ теперь ФСБ. Ключевым элементом системы остается бывший директор ФСБ и действующий секретарь совбеза Николай Патрушев.

Именно он отвечает за ликвидацию влиятельных граждан в стране-агрессоре, заявил «24 Каналу» российский правозащитник Марк Фейгин.

Ранее в издании WSJ опубликовали расследование о причастности Патрушева в организацию убийства Евгения Пригожина.

«За границей пришлось бы устранить Пригожина более филигранно, а в России зачем париться? Это все свое. Зачем там придумывать какую-то сложную схему – просто взорвали самолет», – констатировал Фейгин.

Убийством Пригожина российская репрессивная машина достигла главной цели – устранила прямую угрозу перевороту. Кроме Пригожина, никто не сможет повторить его «марш справедливости».

Кроме того, это был сигнал для силовой элиты, что с ней будет то же самое, если попытается даже не то что поднять мятеж – выразить хоть какое-то недовольство основной линией.

«Безусловно, этот сигнал был услышан. Говорить о том, что кто-то захочет еще экспериментировать с таким, ну вряд ли. Никто не хочет взорваться в самолете от бомбы под крылом», – убежден Фейгин.

С Патрушевым расплатились заранее

Все, что можно получить от системы, семья Патрушева получила. Он имеет многомиллиардное состояние и курирует работу ФСБ как секретарь совета безопасности, его сын – министр сельхоза.

Так что Патрушеву не на что жаловаться и рубить ветку, на которой сидит.

«Устранять Путина, участвовать в заговоре против него – теперь для этого никаких предпосылок мы не видим. Система укрепляется благодаря Патрушеву, так зачем ему разрушать то, над чем он так активно работает?» – риторически спросил Фейгин.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».