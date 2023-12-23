Кто в Кремле отвечает за ликвидацию влиятельных граждан РФ?1
- 23.12.2023, 11:41
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Юрист раскрыл механизм.
В России действует репрессивная машина советского образца, изменилось только ее название – вместо КГБ теперь ФСБ. Ключевым элементом системы остается бывший директор ФСБ и действующий секретарь совбеза Николай Патрушев.
Именно он отвечает за ликвидацию влиятельных граждан в стране-агрессоре, заявил «24 Каналу» российский правозащитник Марк Фейгин.
Ранее в издании WSJ опубликовали расследование о причастности Патрушева в организацию убийства Евгения Пригожина.
«За границей пришлось бы устранить Пригожина более филигранно, а в России зачем париться? Это все свое. Зачем там придумывать какую-то сложную схему – просто взорвали самолет», – констатировал Фейгин.
Убийством Пригожина российская репрессивная машина достигла главной цели – устранила прямую угрозу перевороту. Кроме Пригожина, никто не сможет повторить его «марш справедливости».
Кроме того, это был сигнал для силовой элиты, что с ней будет то же самое, если попытается даже не то что поднять мятеж – выразить хоть какое-то недовольство основной линией.
«Безусловно, этот сигнал был услышан. Говорить о том, что кто-то захочет еще экспериментировать с таким, ну вряд ли. Никто не хочет взорваться в самолете от бомбы под крылом», – убежден Фейгин.
С Патрушевым расплатились заранее
Все, что можно получить от системы, семья Патрушева получила. Он имеет многомиллиардное состояние и курирует работу ФСБ как секретарь совета безопасности, его сын – министр сельхоза.
Так что Патрушеву не на что жаловаться и рубить ветку, на которой сидит.
«Устранять Путина, участвовать в заговоре против него – теперь для этого никаких предпосылок мы не видим. Система укрепляется благодаря Патрушеву, так зачем ему разрушать то, над чем он так активно работает?» – риторически спросил Фейгин.