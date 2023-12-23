Российскую журналистку, которая бросила вызов Путину, не допустили к участию в «выборах» 23.12.2023, 13:08

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В документах нашли «ошибки».

Центральная избирательная комиссия РФ не допустила российскую журналистку Екатерину Дунцову до президентских «выборов» в 2024 году.

Как отмечает Sota, комиссия обнаружила «целый ряд серьезных ошибок» в документах, представленных для выдвижения кандидата.

Согласно заявлению ЦИК, нотариус, заверявший документы, допустил ошибки, включая указание неверного номера паспорта организатора собрания инициативной группы.

«Мы очень внимательно изучили документы, у нас создалось впечатление, что документы были сделаны на скорую руку, с нарушением процессуальных норм», — заявила председатель ЦИК Элла Панфилова.

Члены комиссии обратили внимание на отсутствие данных о сборе подписей в предоставленном Дунцовой протоколе.

Документ, по мнению ЦИК, был составлен после проведения собрания, что мешает установить точное число участников группы. В ходе заседания комиссии поднимался вопрос: «Как установить личность этих людей? Старше ли они 18 лет? Являются ли они гражданами России?»

Представитель ЦИК также не нашел заверенного протокола о регистрации инициативной группы, что стало еще одним фактором в пользу выявления нарушений. Кроме того, Дунцову обвинили в недостаточном количестве флаеров для голосования. В связи с этим ЦИК рекомендовал отказать кандидатке.

Инициативная группа поддержала выдвижение Екатерины Дунцовой на президентские выборы 17 декабря. Три дня спустя она подала документы в ЦИК. На следующий день Дунцова рассказала, что на нотариуса, который заверил протокол регистрации инициативной группы, оказывают давление.

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