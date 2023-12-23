СБУ показала, как россияне обходятся со своими ранеными под Авдеевкой 3 23.12.2023, 14:57

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Беспилотник снял на видео два эпизода.

Российские оккупанты наплевательски относятся к своим побратимам, бросая раненых и погибших прямо на фронте. Два таких инцидента зафиксировал Центр спецопераций «А» СБУ в ходе боевой работы.

Видео 23 декабря было опубликовано на канале украинской спецслужбы в Telegram.

«А» специализируется на применении ударных дронов в войне с РФ. В ходе последних задач они наблюдали, как выжившие после прилетов дронов-камикадзе солдаты РФ сбегали, бросая даже своих выживших сослуживцев.

«Россияне своих… еще как бросают! Именно такую картину мы наблюдали… после ювелирных попаданий дронов-камикадзе», - сообщили сотрудники СБУ.

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