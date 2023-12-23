закрыть
23 декабря 2023, суббота, 15:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

СБУ показала, как россияне обходятся со своими ранеными под Авдеевкой

3
  • 23.12.2023, 14:57
  • 3,454
СБУ показала, как россияне обходятся со своими ранеными под Авдеевкой

Беспилотник снял на видео два эпизода.

Российские оккупанты наплевательски относятся к своим побратимам, бросая раненых и погибших прямо на фронте. Два таких инцидента зафиксировал Центр спецопераций «А» СБУ в ходе боевой работы.

Видео 23 декабря было опубликовано на канале украинской спецслужбы в Telegram.

«А» специализируется на применении ударных дронов в войне с РФ. В ходе последних задач они наблюдали, как выжившие после прилетов дронов-камикадзе солдаты РФ сбегали, бросая даже своих выживших сослуживцев.

«Россияне своих… еще как бросают! Именно такую картину мы наблюдали… после ювелирных попаданий дронов-камикадзе», - сообщили сотрудники СБУ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наперсточники в погонах
Наперсточники в погонах Ирина Халип
Жив ли Николай Статкевич?
Жив ли Николай Статкевич? Наталья Радина
Что за важную станцию в Крыму поразили украинские спецслужбы
Что за важную станцию в Крыму поразили украинские спецслужбы Роман Свитан
Кремль в панике
Кремль в панике Александр Невзоров