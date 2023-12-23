Оккупированный Иловайск затянуло черным дымом после «прилетов» 23.12.2023, 15:29

Под удар могла попасть нефтебаза россиян.

Днем в субботу, 23 декабря, в оккупированном Иловайске, что на юго-востоке от Донецка, гремели взрывы.

Местные жители сообщают о сильнейшем пожаре на месте вероятного прилета, передает dialog.ua.

Паблики Иловайска начали публиковать кадры сильного задымления после 13:00.

Что попало под вероятный удар ВСУ, пока неизвестно. Однако, судя по очень плотному черному дыму, который накрыл город, пострадала очередная нефтебаза оккупационной армии РФ.

Российские оккупанты пока хранят молчание, не комментируя происшествие. Местные жители напуганы.

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