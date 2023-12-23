Польские фермеры завтра разблокируют один из пунктов пропуска на границе с Украиной 1 23.12.2023, 20:35

Речь идет о пункте пропуска «Медика».

Польские протестующие согласились с завтрашнего дня разблокировать один из пунктов пропуска на границе с Украиной. Как сообщило польское Министерство сельского хозяйства, 24 декабря с 8 часов утра будет восстановлено привычное движение на пункте пропуска «Медика».

Такое решение было принято после того, как сегодня с протестующими на границе встретился профильный министр Чеслав Секерский.

По словам одного из организаторов забастовки Романа Кондрува, в случае получения письменного заявления от премьер-министра о том, что их требования будут выполнены, протест, вероятно, не будут возобновлять.

Министр сельского хозяйства Польши в свою очередь заявил, что требования будут выполнены, но на это нужно время. Он добавил, что средства на выполнение некоторых требований предусмотрены в частности в государственном бюджете, который сейчас находится на рассмотрении.

При этом польские дальнобойщики в комментарии агентству Reuters заявили, что продолжат блокировку трех других пунктов пропуска на рождественские праздники и будут пропускать только один коммерческий грузовик каждые три часа, вместо трех каждый час.

- Мы усиливаем протест, пропуская только один грузовик каждые три часа, - заявила Эдита Ожигала, одна из организаторов протеста дальнобойщиков в Дорогуске, добавив, что перевозки гуманитарной помощи и военной техники не блокируются.

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