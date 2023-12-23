Россияне массированно обстреляли Херсон 1 23.12.2023, 20:51

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Били по жилым районам.

Военные Российской Федерации массированно обстреляли украинский Херсон. В результате вражеской атаки в городе началось несколько пожаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко и главу Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина.

Мрочко сообщил, что около 19.00 по Минску российские оккупанты нанесли по Херсону массированный удар. По его словам, мощные взрывы прогремели в нескольких районах города, после чего произошло несколько пожаров.

«Враг традиционно избивал по жилым кварталам», - добавил глава ОВА.

Глава Херсонской областной военной администрации заявил, что оккупанты ударили о критической инфраструктуре Херсона.

«Произошел порыв на газовых сетях. Возник пожар. Также под огнем оказалось и одно из медицинских учреждений», - добавил он.

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