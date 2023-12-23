Россия ударом прорвала газовую сеть в Херсоне
- 23.12.2023, 21:30
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В городе бушует пожар.
Армии РФ все же удалось достать ударом критическую инфраструктуру Херсона: вечером 23 декабря фиксируют попадание по одному из объектов.
Об этом объявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. По его данным, среди последствий - прорыв газовых сетей, который вызвал пожар.
- Также под огнем оказалось и одно из медицинских учреждений, - добавил чиновник.
Прокудин показал ролик с большими языками пламени, которые бушуют на месте удара РФ в Херсоне.
До этого сообщения Прокудин писал, что область находится под атакой дронов: БПЛА ударил по Станиславу, от ранений погиб 69-летний украинец.