Россияне поставили на «паузу» бомбардировки, испугавшись ликвидации трех Су-34 24.12.2023, 9:09

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На южном фронте произошли значительные перемены.

Уничтожение трех российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 украинскими военными существенно повлияло на тактику захватчиков на Херсонском направлении.

«Существенно отразилось [сбитие трех самолетов на дальнейшей активности армии РФ в воздухе]. Мы наблюдаем затишье в использовании управляемых авиабомб», - сказала в эфире телемарафона пресс-секретарь Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, до этого был период, когда погода не позволяла захватчикам применять такой способ воздушного давления. Однако они использовали «самое маленькое погодное окошко», пытаясь «наверстать» потерянное и очень плотно бомбили КАБами приднепровские участки правого и левого берегов.

«Но пока видим, что они в существенной и глубокой задумчивости. Они действительно изучают, что это было, и насколько оно дальше опасно. Пока бомбардировок не фиксируем», – отметила Гуменюк.

Напомним, 22 декабря в полдень на южном направлении ВСУ сбили сразу три Су-34.

Военный эксперт, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак считает, что уничтоженные самолеты могли быть из новой партии.

Как рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, обнаглевшие российские оккупанты пытались подлететь ближе для нанесения ударов по бойцам ВСУ, однако украинские защитники застали тех врасплох и провели молниеносную и изящную операцию.

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