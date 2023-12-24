закрыть
24 декабря 2023, воскресенье, 13:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Боец ВСУ уничтожил из Javelin уже 40 единиц российской бронетехники

  • 24.12.2023, 13:36
Боец ВСУ уничтожил из Javelin уже 40 единиц российской бронетехники

14 из них – танки.

Расчет противотанкового ракетного комплекса «Джавелин» 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады, которым командует младший сержант с позывным «Гагауз», уничтожил уже 40 единиц техники российских оккупантов, из которых 14 - танки.

В одном бою этот расчет уничтожил пять единиц бронированной техники противника, остановив наступление вражеской колонны.

Об этом сообщила служба связей с общественностью 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады ДШВ ВС Украины.

«Десантники 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины не устают сжигать вражескую бронетехнику. Лучше всего это удается расчету противотанкового ракетного комплекса «Джавелин», которым командует младший сержант - псевдо «Гагауз». На его счету уже 40 единиц уничтоженной техники, из которых 14 – танки. В одном бою этот расчет уничтожил пять единиц бронированной техники противника, остановив наступление вражеской колонны. Детали боевой работы одного из самых результативных противотанкистов 79-ки смотрите в видео», - рассказали в бригаде и опубликовали соответствующее видео уничтожение российской техники.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наперсточники в погонах
Наперсточники в погонах Ирина Халип
Жив ли Николай Статкевич?
Жив ли Николай Статкевич? Наталья Радина
Что за важную станцию в Крыму поразили украинские спецслужбы
Что за важную станцию в Крыму поразили украинские спецслужбы Роман Свитан
Кремль в панике
Кремль в панике Александр Невзоров