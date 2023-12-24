Боец ВСУ уничтожил из Javelin уже 40 единиц российской бронетехники 24.12.2023, 13:36

14 из них – танки.

Расчет противотанкового ракетного комплекса «Джавелин» 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады, которым командует младший сержант с позывным «Гагауз», уничтожил уже 40 единиц техники российских оккупантов, из которых 14 - танки.

В одном бою этот расчет уничтожил пять единиц бронированной техники противника, остановив наступление вражеской колонны.

Об этом сообщила служба связей с общественностью 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады ДШВ ВС Украины.

«Десантники 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины не устают сжигать вражескую бронетехнику. Лучше всего это удается расчету противотанкового ракетного комплекса «Джавелин», которым командует младший сержант - псевдо «Гагауз». На его счету уже 40 единиц уничтоженной техники, из которых 14 – танки. В одном бою этот расчет уничтожил пять единиц бронированной техники противника, остановив наступление вражеской колонны. Детали боевой работы одного из самых результативных противотанкистов 79-ки смотрите в видео», - рассказали в бригаде и опубликовали соответствующее видео уничтожение российской техники.

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