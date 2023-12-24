Снаряд изнутри разорвал российские гаубицы «Д-30» в Херсонской области 2 24.12.2023, 15:14

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Ствол и пушку разнесло на части.

Взрыв снаряда внутри ствола стал причиной разрушения пушки - оторванное дуло валяется рядом.

В Херсонской области у двух российских гаубиц «Д-30» произошел разрыв снаряда в стволе.

Фотографии происшествия появились в социальных сетях, сообщает dialog.ua.

На опубликованных снимках видно, что стволы гаубиц были полностью разрушены. По словам российских военных, причиной взрыва снаряда стал износ ствола.

На опубликованных кадрах, снятых российскими военными на камеру мобильного телефона, одно из 122-мм орудий.

Взрыв снаряда внутри ствола стал причиной разрушения пушки - оторванное дуло валяется рядом.

Достоверная информация о гибели и ранении российских военных пока не сообщается. Виновники взрыва – снаряды из партии ОФ99-1.

Это не первый случай взрыва снаряда в стволе российских артиллерийских орудий в ходе боевых действий в Украине.

Ранее китайский снаряд разорвал российскую САУ, оператор установки получил тяжелое ранение и ампутацию ноги. Разрыв снаряда в стволе гаубицы «Д-30» является серьезным происшествием, которое может привести к гибели личного состава.

Это свидетельствует о том, что российские войска испытывают серьезные проблемы с обеспечением боеприпасами и техническим обслуживанием своей техники.

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