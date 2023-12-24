«Путин, это как понимать?»: российский военный обрушился на главу Кремля 13 24.12.2023, 16:17

6,288

Мобилизованный с передовой в жесткой форме потребовал отпустить его домой.

Российский военный, воюющий в Донецкой области в Марьинке, выступил с претензиями в адрес Путина и министра обороны Шойгу, записав жесткое обращение с передовой, сообщает dialog.ua.

Он потребовал отпустить его домой после полутора лет службы. Оккупант возмущен тем, что российских зэков отпускают домой с войны, поскольку у них есть четко установленный срок службы.

«Я просто мобилизованный, нахожусь на Донецком направлении, под Марьинкой. Что бы нам хотелось сказать этой власти: вы посмотрите, какие ублюдки, когда мы там воюем, да когда они с** носят на ж** 23 млн. И они хвалятся этим. Это вообще как понимать? Товарищ Путин, товарищ Шойгу?! Это как понимать? Вы нам ответите, когда у нас конец срока! У зэков есть конец срока! Вы милуете убить насильников и так далее, а мы уже здесь полтора года в окопах с мышами гнием!» - заявил российский оккупант.

Это не первый случай, когда российские военные высказывают недовольство условиями службы в Украине.

Ранее другой российский военный опубликовал видеообращение к Путину, в котором призвал его прекратить войну.

Очевидно, что настроения в российской армии становятся все более напряженными. Это может привести к дальнейшему снижению боеспособности российских войск.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».