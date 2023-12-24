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Российские военные запаниковали, увидев, как ВСУ разбили их сослуживцев

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  • 24.12.2023, 17:28
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Российские военные запаниковали, увидев, как ВСУ разбили их сослуживцев

Эвакуировать погибших и раненых они побоялись.

В Сети появилось видео российских военных, которые в панике пытаются проскочить опасный участок передовой. На видео видно, что оккупанты едут в кабине грузовика по дороге. Несмотря на грязь и распутицу, они стараются ехать очень быстро.

Фрагмент видео публикует Телеграм-канал «Украина 365».

Они очень напуганы и матерятся, поскольку наблюдают на обочине дороги несколько подбитых грузовиков россиян. Один из них продолжает гореть, видимо, экипаж машины был подорван недавно. Однако они не останавливаются, чтобы проверить возможное наличие выживших и раненых, а просто быстро едут вперед, бросая своих. 

Видео является еще одним свидетельством того, что российские войска испытывают серьезное давление на передовой. ВСУ продолжают наносить удары по российским войскам с помощью различных видов оружия, в том числе и дронов-камикадзе.

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