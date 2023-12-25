Китайские компании отказались спонсировать крупный СПГ-проект России 1 25.12.2023, 10:17

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Отказались и компании из Японии и Франции.

Иностранные акционеры «Арктик СПГ-2» приостановили свое участие в проекте и отказались от обязанностей по финансированию завода, рассказал «Коммерсанту» источник в правительстве.

По его словам, это также означает, что они не будут выполнять offtake-контракты на поставки сжиженного природного газа. Речь идет о китайских CNPC и CNOOC, консорциуме японских Mitsui и JOGMEC, а также французской TotalEnergies. Каждая из них владеет 10% в «Арктик СПГ-2», а 60% принадлежат компании НОВАТЭК.

Партнеры по проекту имеют право получать СПГ в объеме, пропорциональном своей доле. Таким образом, НОВАТЭК может получать 12 млн тонн в год, а иностранные акционеры — по 2 млн тонн. Но после отказа акционеров забирать СПГ у проекта не осталось действующих долгосрочных контрактов, что может угрожать дефолтом по внешнему финансированию в размере 9,5 млрд евро.

Проект «Арктик СПГ-2» предполагает строительство трех технологических линий мощностью 6,6 млн тонн каждая. Запуск первой линии состоялся в середине декабря, а отгрузки по ней должны начаться в январе следующего. Вторую линию собирались запустить в 2024 году, а третью — в 2025-м. Однако глава НОВАТЭК Леонид Михельсон допускал, что сроки могут сдвинуться.

Еще в июне этого года стоимость проекта выросла с $21,3 млрд до $25 млрд из-за перехода на второй и третьей линиях завода на использование электроприводов. Увеличение стоимости планировалось покрыть за счет инвестиций иностранных акционеров, но без участия TotalEnergies, которая ранее объявила прекращении вложений в российские проекты. Теперь же все финансирования ляжет на плечи НОВАТЭКа, отмечает «Коммерсант».

В ноябре США ввели санкции против «Арктик СПГ-2», установив 31 января 2024 года в качестве крайнего срока для завершения сделок по нему. «Наша цель — убить этот проект. И мы делаем это, вводя санкции, работая с нашими партнерами по G7», — пояснил помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетт.

21 декабря НОВАТЭК направил покупателям уведомления о форс-мажоре в отношении будущих поставок сжиженного природного газа с «Арктик СПГ-2». По данным Reuters, сообщения получили испанская Repsol, а также китайские Shenergy Group и Zheijang Energy.

После этого китайские CNPC и CNOOC попросили правительство США предоставить им исключение из санкций против «Арктик СПГ-2». С такой же просьбой к американским властям обратились японские акционеры проекта, отмечал Poten & Partners.

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