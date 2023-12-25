Сербская молодежь вышла на протесты в Белграде 1 25.12.2023, 12:13

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Протестующие блокируют движение в двух точках.

Акции протеста с требованием отменить результаты парламентских и местных выборов продолжатся в Белграде.

Студенческое движение «Борьба», поддерживающее оппозиционную коалицию «Сербия против насилия», объявило что в знак протеста заблокирует движение в двух местах сербской столицы, передает RTS.

Вчера в Белграде уже прошла большая акция протеста с требованием отмены выборов. Протестующие попытались войти в здание Белградской ассамблеи. В нем были разбиты стекла. В итоге полиция применила силу. Были задержаны 38 человек. Восемь полицейских получили ранение, двое из них – серьезные.

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