Российская пропаганда уже «сбивает» самолеты F-16 в Украине 6 25.12.2023, 13:21

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Но на фронте их даже нет.

Российская пропаганда уже «уничтожает» самолеты F-16 в Украине, которых еще даже нет на фронте, рассказал в эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет New Voice.

Однако российские пропагандисты начали вымышлять, что оккупационные силы якобы уже сбивают истребители F-16 в Украине.

«Я думаю, что к концу дня будет больше [сообщений о «сбитых» F-16]. И к концу года они завершат «этот тяжелый год», пожалуй, как минимум двумя эскадрильями», — с сарказмом отметил Игнат в эфире телемарафона. По словам представителя Воздушных сил, даже в Украине его постоянно расспрашивают о прибытии западных истребителей.

«Про F-16 — это уже вообще мемы ходят, что они даже уже и их «нашли» в Украине. Я каждый день получаю такие вопросы от коллег: «Ну так все же, оффрекорд, скажите, есть они [в Украине]?». Люди хотят верить, что они в Украине. Ну враг поверил, и враг их «уничтожает», — отметил Игнат, добавив, что такие новости от россиян даже «радуют».

В то же время он призвал не преувеличивать сообщения о готовности истребителей к отправке в Украину.

«Давайте не будем преувеличивать о готовности, как это делает враг. Готовность есть, подтверждение наших западных партнеров есть, что мы готовы. Мы в процессе. Кроме пилотов нужна инфраструктура, инженеры. Мы это уже много раз обсуждали. Поэтому заявили наши партнеры, что готовы передать. Сейчас вот такое было заявление», — напомнил он.

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