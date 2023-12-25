По всей Беларуси снова ищут «тунеядцев» 8 25.12.2023, 13:55

3,180

Чиновники готовятся обновить базу.

Очередные изменения в начале 2024 году ожидают «тунеядцев». Речь про тех, кто, кого чиновники не признают участвующими в финансировании государственных расходов. Белорусам, чтобы не попасть в базу «иждивенцев», нужно к 21 января подтвердить занятость, сообщают в Минтруда.

В марте 2024 года чиновники, как планируется, обновят базу иждивенцев. В нее попадут те, кто не сможет подтвердить занятость за четвертый квартал 2023 года.

«Тунеядскую» базу обновляют раз в квартал. Чтобы не попасть с декабря в обновленную базу, нужно до 21 января успеть предоставить комиссии по координации работы по содействию занятости документы, которые подтверждают занятость.

С тех, кто оказался в базе и у кого есть в собственности жилье, будут по экономически обоснованным тарифам взимать оплату за газоснабжение, отопление и горячую воду. Особенно чувствительными будут платежки за последние две услуги, для иждивенцев они вырастут примерно в 5 раз.

Если в квартире проживает семья из нескольких человек и одного из них признают «тунеядцем», то потребленные ЖКУ делятся на число зарегистрированных в жилье: признанный иждивенцем оплачивает свою часть по полным тарифам (при условии, что он — собственник жилья), а остальные, кто не числится в базе, — по льготным.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».