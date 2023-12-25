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В Белостоке прошла акция солидарности с белорусскими политзаключенными

  • 25.12.2023, 14:35
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В Белостоке прошла акция солидарности с белорусскими политзаключенными

В ней поучаствовало более двух десятков человек.

Белорусы организовали в Белостоке акцию солидарности с политзаключенными в Беларуси. В ней поучаствовало более двух десятков человек. На городском пляже Дайлиды они развернули бело-красно-белые флаги, держали в руках портреты политических заключенных, в том числе Николая СтаткевичаПавла СеверинцаСергея ТихановскогоМарии Колесниковой, музыкантов группы Tor Band.

Несколько человек традиционно в знак солидарности искупались в холодной воде «в поддержку смелых белорусов, которые за свои политические убеждения находятся в заключении».

В Беларуси на сегодняшний день насчитывается почти полторы тысячи политзаключенных, признанных правозащитниками. Стоит отметить, что политзаключенных в Беларуси гораздо больше, чем та цифра, которую презентуют правозащитные организации. Следственный комитет объявил о более чем 10 тысячах уголовных дел протестной направленности, что позволяет оценить реальные масштабы репрессий. 

Правозащитники просто не в состоянии подсчитать количество политзаключенных в Беларуси и есть много вопросов к тем критериям, которые они используют в оценке людей, которых сегодня бросают за решетку.

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