Лукашенко заявил о завершении поставок в Беларусь российского ядерного оружия 2 25.12.2023, 19:05

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Фото: Reuters

В каком месяце закончилась поставка ЯО, диктатор не помнит.

Александр Лукашенко заявил, что все российское ядерное оружие, которое планировали поставить в Беларусь, уже находится в нашей стране, сообщает его пресс-служба.

«Давно. Я же говорил уже, когда закончилась поставка. Еще в сентябре, по-моему, или в октябре. В начале октября последняя. Все на своих местах в хорошем состоянии», — сказал он.

Отвечая на вопрос, когда ближайшие военные учения, Лукашенко заявил: «Каждый день учимся. Даже бывшие вагнеровцы, которые у нас остались, работают сегодня у нас в подразделениях, передают опыт».

Напомним, 16 июня президент России Владимир Путин заявил, что первые тактические ядерные снаряды были доставлены в Беларусь, добавив, что до конца лета РФ эту работу выполнит полностью. 27 июня Лукашенко сказал, что большая часть российского тактического ядерного оружия уже завезена в страну.

7 сентября МИД России сообщил, что работы по размещению ядерного оружия в Беларуси продолжаются «в соответствии с установленным графиком».

В середине сентября железнодорожники рассказали, что в Беларусь продолжают завозить ядерное оружие из России.

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