Студенты игрой в футбол перекрыли центральную улицу Белграда 25.12.2023, 19:29

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Оппозиция обвиняет правительство Сербии в фальсификациях при подсчете голосов на выборах.

В столице Сербии протестующие против результатов выборов активисты перекрыли движение на центральной улице у здания министерства госуправления, сообщил Kurir.

По оценке находящегося на месте репортера Kurir, собралось около 500 человек во главе с активистами партии «Сербия против насилия».

На проезжей части улицы протестующие устроили импровизированный футбольный матч.

Как пишет Kurir, протестующие начали собираться около 11:00 утра (13:00 по Минску). Они собрались в центре Белграда и заблокировали движение перед зданием министерства госуправления и самоуправления. Протестующие использовали свистки, дудки и импровизированные барабаны из кастрюль, плакаты с лозунгами об «избирательной краже» и символикой движения «Борьба».

Около 13.30 (15.30 по Минску) организаторы призвали собравшихся подняться от улицы Бирчанинова вверх на прилегающую центральную улицу Кнеза Милоша, на которой расположен МИД и правительство Сербии.

17 декабря в Сербии прошли досрочные выборы. Их 1 ноября назначил президент Сербии Александр Вучич, который объявил о роспуске Народной скупщины (одномандатного национального парламента). О необходимости выборов говорили еще весной после двух случаев массовых убийств, после чего в Сербии вспыхнули протесты под лозунгом «Сербия против насилия». Позже была создана оппозиционная Вучичу коалиция с таким же названием.

Победу с 46,7% голосов одержала коалиция «Александр Вучич — Сербия не должна останавливаться», оппозиционная коалиция набрала 23,69% голосов. В Белграде результаты голосования были не столь различны: 37,48% у президентской коалиции против 34,38% у оппозиции.

Оппозиция обвиняет правительство Сербии в фальсификациях при подсчете голосов. На протяжении недели в столице проходят акции протеста с требованием отменить результаты выборов. 24 декабря Вучич заявил, что насильственной смены власти не произойдет, и призвал готовиться к следующим выборам.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».