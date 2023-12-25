В ВСУ опровергли заявления Шойгу об оккупации Марьинки

В ВСУ опровергли заявления Шойгу об оккупации Марьинки1
- 25.12.2023, 20:19
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Бои продолжаются.
Украинские военные продолжают вести бои за Марьинку Донецкой области. Россияне все еще не оккупировали город.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александра Штупуна в эфире телемарафона.
«Бои за Марьинку продолжаются, сейчас наши военные находятся в административных границах Марьинки, но город полностью уничтожен. Говорить о полном захвате Марьинки некорректно», - подчеркнул он.
Сегодня, 25 декабря, министр обороны России Сергей Шойгу провел встречу с российским диктатором Владимиром Путиным и доложил ему о ситуации на фронте.
В частности, он рассказал, что штурмовые отряды РФ якобы полностью захватили Марьинку Донецкой области, которая находится в 5 километрах от Донецка.
По информации британской разведки, оккупанты хотят взять город под свой контроль, чтобы продолжить продвижение на запад в сторону Курахово.
Значимый прорыв на этом участке фронта для России считается маловероятным, подчеркивали в разведке.