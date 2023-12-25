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В сети нашли «дедушку» электропикапа Tesla Cybertruck

  • 25.12.2023, 21:27
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В сети нашли «дедушку» электропикапа Tesla Cybertruck

Фотофакт.

Журналисты издания SlashGear обнаружили в сети фотографии автомобиля, который назвали прообразом пикапа Tesla Cybertruck. Об этом сообщаетcя на сайте медиа.

По словам специалистов, при создании Cybertruck Tesla могла вдохновиться внешним видом Renha Formigao — автомобиля, выпущенного в Бразилии в 1979 году. «Дедушка Cybertruck» получил кузов пикапа и рубленый дизайн. Он окрашен в серый цвет.

Мелкосерийный автомобиль выпустила бразильская компания Paulo Renha, которая специализируется на производстве моторных лодок. За основу машины взяли платформу Volkswagen Beetle. «Ходовая часть была стандартной и немодифицированной, но квадратный кузов делал пикап чрезвычайно необычным даже в 1980-е годы», — отметили авторы.

В отличие от Tesla Cybertruck, Renha Formigao имеет кузов из стекловолокна, окрашенный в серый цвет, так чтобы он выглядел словно изготовленный из металла. Cybertruck же имеет настоящий стальной кузов. Автомобиль получил 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 58 лошадиных сил.

В конце декабря руководитель компании Tesla Илон Маск пообещал, что новый автомобиль бренда Cybertruck можно будет спускать на воду. По словам Маска, для этого в машину необходимо установить новые уплотнители дверей.

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