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Как сейчас выглядит Марьинка, о захвате которой наврал Шойгу

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  • 25.12.2023, 22:04
  • 3,858
Как сейчас выглядит Марьинка, о захвате которой наврал Шойгу

Видео из города.

Марьинка Донецкой области, где продолжаются боевые действия, хотя министр обороны РФ Сергей Шойгу уже торжественно доложил российскому диктатору Владимиру Путину о якобы полном взятии оккупантами города, сейчас полностью разрушена и превратилась в сплошные руины. Соответствующие видео показали российские пропагандистские военные паблики.

На видео – ни одного уцелевшего здания, разбомбленная церковь и ни одного человека.

В вечерней сводке Генштаб сообщил, что на Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе Новомихайловки. Там противник при поддержке авиации совершил три безуспешных атаки на позиции ВСУ.

Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов на этом направлении сегодня оказались Марьинка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Константиновка.

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