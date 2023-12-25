Как сейчас выглядит Марьинка, о захвате которой наврал Шойгу

Как сейчас выглядит Марьинка, о захвате которой наврал Шойгу7
- 25.12.2023, 22:04
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Видео из города.
Марьинка Донецкой области, где продолжаются боевые действия, хотя министр обороны РФ Сергей Шойгу уже торжественно доложил российскому диктатору Владимиру Путину о якобы полном взятии оккупантами города, сейчас полностью разрушена и превратилась в сплошные руины. Соответствующие видео показали российские пропагандистские военные паблики.
На видео – ни одного уцелевшего здания, разбомбленная церковь и ни одного человека.
В вечерней сводке Генштаб сообщил, что на Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе Новомихайловки. Там противник при поддержке авиации совершил три безуспешных атаки на позиции ВСУ.
Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов на этом направлении сегодня оказались Марьинка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Константиновка.