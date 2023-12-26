Лукашенко отпустил антисемитскую шутку перед российскими журналистами 26.12.2023, 8:23

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Фото: Дмитрий Азаров,

Коммерсантъ

Она прозвучала в ответ на вопрос об Армении.

25 декабря в Санкт-Петербурге прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета. Отчет оттуда дает Андрей Колесников в издании «Коммерсант».

Лукашенко журналисты остановили на ступеньках президентской библиотеки имени Б. М. Ельцина, где должно было состояться заседание. У него спросили, не обидно ли ему, что премьер Армении Никол Пашинян прилетел в Питер, а в Минск на заседание ОДКБ не прилетел?

Вот как передает диалог Колесников.

«— Да вы что?! — воскликнул Александр Лукашенко. — Это разные форматы! Я знал, что он прилетит в Питер. Вы плохо слушали, я говорил об этом. Какая тут обида! Я все знал!..

— Не потеряем Армению? — интересовался еще кто-то из журналистов в конце.

— Если Армения хочет умереть экономически… То мы ее можем потерять.

Но я не думаю, что армяне — глупые люди! Армяне же умные люди! Там же нет ни одного еврея! Знаете почему? Потому что армяне — самые умные люди! Ну как они говорят!.. Что они, не видели, как в Афганистане падали люди с шасси самолета, когда американцы улетали?! Ну точно так используют и Армению — и свалят!

Вы думаете, этого не будет? Будет так! Это их политика! Я вам говорю как древний политик!» — передал слова Лукашенко Колесников.

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