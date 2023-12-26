Кремль чего-то сильно испугался 1 Алексей Рощин

26.12.2023, 9:04

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РФ двигается в сторону «совка» со страшной скоростью.

Странную, неизвестно откуда появившуюся девушку Дунцову внезапно... не допустили даже до сбора подписей! Одна из причин отказа там вовсе анекдотическая - ЦИК объявил, что нотариус (!), заверявший протокол инициативной группы, неправильно переписал номер паспорта кого-то из членов инициативной группы. То есть ошибся нотариус, но не регистрировать всё равно будут Дунцову. Был ли нотариус-вредитель завербован представителем кого-то из кандидатов-конкурентов (например, Путина В.В.), не сообщается.

Такое ощущение, что Кремль чего-то сильно испугался, раз в итоге передумал пускать на «выборы» даже Дунцову. А если завтра так же зарубят и Бориса Надеждина, список «конкурентов» Путина на «выборах» примет и вовсе стерильный вид. Путин, Слуцкий и Харитонов, причем последние два будут агитировать, понятно, тоже за Путина. Правда, остается еще кто-то от «Новых людей». Может, от них кто-то взбаламутит ряску на этом протухшем болоте (естественно, под строгим контролем, шаг вправо - шаг влево побег).

Но пока похоже, что Путин вознамерился сделать выборы Путина максимально скучными и неинтересными ни для кого. Затея понятная, остается один вопрос - а как же тогда они собираются нагонять явку? Можно вспомнить советский опыт - как оно было в СССР: там вообще был всегда один кандидат в бюллетене (то есть интрига отсутствовала как класс, в принципе), и вот за такого «кандидата от нерушимого блока партийных и беспартийных» всегда голосовало 99% жителей (явка, понятно, в таких условиях всегда практически равна количество голосов «за»).

Однако в совке 99%-ная явка обеспечивалась развитой системой тотального принуждения к участию в «выборах»: «общественники» буквально ходили по квартирам и выгоняли людей на «голосование», а тех, кто пытался уклониться от «почетного долга», за это поджидали разные неприятности - от лишения премии до увольнения с работы. А РФ хоть и двигается в сторону совка со страшной скоростью, но все ж пока еще вроде не достигла такого уровня контроля за «избирателями»... Или уже достигла?!

Ну вот в марте и посмотрим. Явку они планируют рекордную, 70-80%. Пинками будут загонять? Или сами побегут? Единственная «интрига» предстоящих «выборов» - это именно явка.

Алексей Рощин, Telegram

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