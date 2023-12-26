ВСУ уже атаковали «Новочеркасск» в 2022 году 26.12.2023, 10:25

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На этот раз БДК добили.

В ночь на 26 декабря в городе Феодосия, во временно оккупированном Крыму, произошли сильные взрывы, сопровождавшиеся возгоранием в порту. ВСУ ударили по большому десантному кораблю РФ «Новочеркасск».

Примечательно, что еще 24 марта 2022 года ВСУ впервые атаковали десантные корабли Черноморского флота, которые стояли в порту Бердянска. Тогда был полностью уничтожен «Саратов», а «Новочеркасск» отделался повреждениями. Кроме того, было известно о ликвидации трех членов экипажа десантного корабля.

На этот раз украинские военные БДК добили.

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