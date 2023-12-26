Спикер ВСУ рассказал, в каком состоянии находится подбитый российский корабль 6 26.12.2023, 13:28

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Для удара по нему было запущено несколько ракет.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя удар ВСУ по российскому кораблю Новочеркасск, заявил, что после такого выжить судну крайне трудно. По его словам, для поражения запускают «явно не одну ракету».

«Мы видим насколько мощный был взрыв, какая была детонация. После такого выжить кораблю крайне трудно», — сказал Игнат в эфире «Радио Свобода».

По его словам, что именно находилось на корабле: «шахеды» или боеприпасы — «узнаем позже».

Игнат заявил, что Украина имеет на вооружении крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP.

«Явно не одну (ракету — ред) запускают. Мы понимаем, что крылатые ракеты враг может уничтожать, может сбивать. Это цель дозвуковая. Она летит со скоростью, как и российские крылатые ракеты типа «Калибр», скажем, 650−900 — в таком диапазоне скорости. Поэтому российские средства ПВО могут их уничтожать и даже уничтожали, не будем говорить, что этого не было, но все же не уничтожают, большинство ракет долетают до своих целей», — сказал он.

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