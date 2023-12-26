На гомельском предприятии, работающем на российский ВПК, произошел пожар
- 26.12.2023, 14:42
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Площадь пожара — 150 квадратных метров.
МЧС сообщает, что сегодня ночью на предприятии ОАО «СтанкоГомель» произошел пожар.
Огонь уничтожил в цеху комплектующие для станков на площади 150 кв. метров. Повреждены металлообрабатывающий станок, обшивка и шиферная кровля светового фонаря на площади 30 кв. метров. Пострадавших нет.
Рассматриваемая версия причины случившегося – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание электропроводки).
После начала войны «СтанкоГомель» начал работать на российский ВПК.
Станки для производства оружия россияне закупают в Гомеле.