Достаточно одного удара: какое оружие поможет уничтожить логистику россиян 26.12.2023, 16:50

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Анализ военного эксперта.

Украинские военные систематически нарушают логистическое обеспечение российских оккупантов. Если окончательно уничтожить Крымский мост, враг потеряет возможность вести боевые действия.

Военный эксперт Олег Жданов сказал «24 Каналу», каким оружием можно это сделать. Речь идет о ракеты ATACMS с дальностью в 300 км.

- Мы можем полностью прекратить поставку любых видов обеспечения для российской оккупационной армии по периметру нашей границы, – констатировал Жданов.

Главным предостережением партнеров остаются удары их оружием по территории России. Однако Крым – это украинская территория, хоть и оккупированная.

Россияне разрабатывают новые логистические пути

Враг не может в полной мере использовать Крымский мост, который понес несколько ударов. Поэтому оккупанты пытаются построить железную дорогу вдоль Азовского побережья через Донецкую и Запорожские области.

Однако и этот вопрос можно решить с помощью ATACMS.

- Любое строительство имеет свою ахиллесовую пятку. Там есть река Кальмиус, и они пытаются построить через нее мост. При наличии ракеты ATACMS этот мост снесут одним ракетным ударом, – подчеркнул Жданов.

По его мнению, Украина может получить ATACMS на 300 км вместе с основной партией авиации. конце января – начале февраля.

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