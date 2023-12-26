Цена нефти Brent превысила $81 за баррель 1 26.12.2023, 19:28

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Впервые с 1 декабря.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 2,45% и поднялась до $81,01 за баррель. Цена барреля Brent превысила $81 впервые с 1 декабря.

Цена фьючерсов на нефть WTI с поставкой в феврале на Нью-Йоркской товарной бирже растет на 2,60%, до $75,71 за баррель.

Цены на нефть продолжили восстановление из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке и оптимизма инвесторов по поводу того, что ФРС США вскоре перейдет к снижению процентных ставок, пишет Reuters. Снижение процентных ставок делает доступнее потребительские займы, что может стимулировать экономический рост и повысить спрос на топливо.

В то же время заявление датской компании Maersk, второго по величине контейнерного перевозчика в мире, о возможном возобновлении перевозок по Красному морю несколько смягчило обеспокоенность относительно поставок, рассказал аналитик CMC Market Леон Ли. Через Красное море доставляют грузы в Европу суда, идущие в Средиземноморье по Суэцкому каналу.

Maersk остановила перевозки в Красном море 15 декабря, после того как йеменские хуситы атаковали танкер компании с помощью беспилотника. Компания перенаправила суда, которые должны были пройти через южную часть Красного моря и Аденский залив, вокруг Африки и мыса Доброй Надежды. По подсчетам Bloomberg, из-за этого на каждую перевозку уходит дополнительный $1 млн и лишние семь — десять дней.

«Отсутствие перебоев с поставками нефти компенсирует фактор продолжающейся геополитической напряженности на Ближнем Востоке», — сообщил аналитик UBS Джованни Стауново. При этом объем торгов остается невысоким и цены находятся в узком диапазоне, что типично для периодов праздников, добавил он.

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