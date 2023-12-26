Банки ОАЭ отказались открывать счета «Роснефти» 26.12.2023, 21:47

Визиты американских чиновников в ОАЭ не прошли даром.

Визиты американских чиновников в Объединенные Арабские Эмираты, ставшие крупнейшим хабом по обходу санкций против России, не прошли даром.

Банки ОАЭ не стали открывать счета «Роснефти» в национальной валюте — дирхамах, которые крупнейшая нефтяная компания России планировала использовать для расчетов с Индией, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли. По их словам, счет в дирхамах не смогла открыть «дочка» «Роснефти» — ООО «Сахалин-1», которая занимается поставками в Азию российской нефти сорта Sokol.

В результате ее экспорт встал: из-за проблем с оплатой на конец декабря шесть танкеров, на борту которых находится более 5 млн баррелей российского сырья, вынуждены дрейфовать в Индийском океане. Один из них — попавший под американские санкции NS Century — еще 25 ноября должен был пришвартоваться в порту Вадинара, но после почти месяца ожидания направился в Сингапур. В Вадинар направлялись еще два танкера — NS Commander и Sakhalin Island, которые сейчас стоят на якоре близ Коломбо (столица Шри Ланки). Наконец, еще три танкера не доплыли до порта Парадип и дрейфуют в Бенгальском заливе.

На расчеты с Россией в дирхамах ОАЭ решили перейти государственные нефтеперарабатывающие заводы Индии после того, как правительство рекомендовало им не использовать китайский юань. Оплата в долларах проблематична — не все банки принимают их за российскую нефть, сетовало на прошлой неделе Минэнерго Индии в докладе парламенту. Оплата в рупиях стала проблемой для России: ответного потока товаров, на которые можно было потратить индийскую валюту, Индия в РФ не поставляет, и в результате рупии копятся в индийских банках. Источники Reuters оценивали зависшую сумму в $40 млрд, хотя власти и ЦБ РФ заверяли, что объем несопоставимо меньше.

Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти после начала войны и волны западных санкций. В ноябре она импортировала 1,6-1,8 млн баррелей в сутки, или больше половины всех баррелей, что танкеры вывозят из морских портов РФ. На пике — в мае 2023 года — нефтяной экспорт из России в Индию — превышал 2 млн баррелей в день, следует из подсчетов Bloomberg.

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