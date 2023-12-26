Зеленский провел беседу со Вселенским патриархом Варфоломеем
- 26.12.2023, 23:08
Говорили о Формуле мира.
Президент Украины Владимир Зеленский провел во вторник телефонный разговор со Вселенским патриархом Варфоломеем.
«Провел телефонный разговор с Его Всесвятостью Вселенским патриархом Варфоломеем, чтобы обменяться рождественскими поздравлениями. В этом году Украина праздновала Рождество одновременно с Матерью-церковью», - написал Зеленский в телеграм-канале.
Он сообщил, что поблагодарил Варфоломея «за теплые рождественские поздравления украинскому народу, молитвы за мир в Украине и участие Вселенского патриархата во встречах советников относительно Формулы мира».
Зеленский также пригласил представителя Вселенского патриарха на следующую встречу относительно Формулы мира в Швейцарии.