Зеленский провел беседу со Вселенским патриархом Варфоломеем 26.12.2023, 23:08

Фото: president.gov.ua

Говорили о Формуле мира.

Президент Украины Владимир Зеленский провел во вторник телефонный разговор со Вселенским патриархом Варфоломеем.

«Провел телефонный разговор с Его Всесвятостью Вселенским патриархом Варфоломеем, чтобы обменяться рождественскими поздравлениями. В этом году Украина праздновала Рождество одновременно с Матерью-церковью», - написал Зеленский в телеграм-канале.

Он сообщил, что поблагодарил Варфоломея «за теплые рождественские поздравления украинскому народу, молитвы за мир в Украине и участие Вселенского патриархата во встречах советников относительно Формулы мира».

Зеленский также пригласил представителя Вселенского патриарха на следующую встречу относительно Формулы мира в Швейцарии.

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