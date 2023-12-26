Продажа холодильников «Атлант» в Россию снизилась на 20% 1 26.12.2023, 23:17

Белорусские холодильники не выдерживают конкуренции с западными производителями.

В России есть проблемы с продажей белорусской бытовой техники. На это пожаловался посол Беларуси в России Дмитрий Крутой.

По словам дипломата, спрос на белорусскую технику резко вырос в 2022-м году, когда Запад ввел санкции после начала российско-украинской войны. Но все испортил российский контрафакт — так называемый «параллельный импорт».

«Был определенный всплеск поставок наших холодильников, стиральных машин, газовых, электрических плит в прошлом году на фоне геополитической ситуации, еще не раскрученного на тот момент механизма параллельного импорта и определенных пустых, скажем так, ниш и объемов российского сегмента. Но в этом году работать стало уже гораздо сложнее», — передает БелТА слова Крутого.

Например, продажа холодильников «Атлант» в этом году снизилась на 20%.

Также Крутой пожаловался на конкуренцию с Турцией и Китаем в российских регионах — там анонсируют совместные проекты в сфере производства бытовой техники. «Но возникает вопрос: это будет полноценный завод с полным технологическим циклом или отверточная, элементарная сборка ради ухода от пошлин и каких-то выгод в логистических схемах? Как тогда конкурировать на этом сегменте?» — жалуется дипломат на конкурентов.

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