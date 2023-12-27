Немецкие ученые выяснили, что трипольцы были в основном вегетарианцами 27.12.2023, 2:07

Сенсационное открытие.

Недавние исследования ученых из Центра совместных исследований (SFB) 1266 при Христианском университете Альбрехта в Киле (CAU) показали, что доисторические поселения Европы, в частности трипольские общества, предпочитали растительную диету.

Эти поселения, построенные около 6000 лет назад в Молдове и Украине, занимали площадь до 790 акров. Ранее считалось, что они существовали за счет натурального сельского хозяйства, но новые исследования опровергли эти выводы.

Палеоэколог из Киля, доктор Франк Шлюц, утверждает: «Снабжение жителей больших поселений основывалось на чрезвычайно сложном управлении продуктами питания и пастбищами».

В своем исследовании ученые использовали анализ изотопов углерода и азота в образцах, взятых за последние 10 лет.

Результаты показали, что немногочисленный скот трипольцы использовали в качестве источника удобрений для выращивания гороха, который являлся основным продуктом питания людей в то время.

Ученые пришли к выводу, что, помимо гороха, трипольцы также употребляли много зерна, а вот мяса почти не ели.

Солому, полученную от агрокультур, в свою очередь использовали как корм для животных.

Это исследование подчеркивает тесную связь между растениеводством и животноводством, которая позволила жителям крупных поселений питаться полноценно и здорово, уменьшив трудозатраты и ресурсоемкость производства мяса.

Вместе с тем, эти результаты пересматривают представления о роли растительных продуктов в доисторической диете, а также подчеркивают инновационные подходы к сельскому хозяйству того времени.

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