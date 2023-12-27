Немецкие ученые выяснили, что трипольцы были в основном вегетарианцами
- 27.12.2023, 2:07
Сенсационное открытие.
Недавние исследования ученых из Центра совместных исследований (SFB) 1266 при Христианском университете Альбрехта в Киле (CAU) показали, что доисторические поселения Европы, в частности трипольские общества, предпочитали растительную диету.
Эти поселения, построенные около 6000 лет назад в Молдове и Украине, занимали площадь до 790 акров. Ранее считалось, что они существовали за счет натурального сельского хозяйства, но новые исследования опровергли эти выводы.
Палеоэколог из Киля, доктор Франк Шлюц, утверждает: «Снабжение жителей больших поселений основывалось на чрезвычайно сложном управлении продуктами питания и пастбищами».
В своем исследовании ученые использовали анализ изотопов углерода и азота в образцах, взятых за последние 10 лет.
Результаты показали, что немногочисленный скот трипольцы использовали в качестве источника удобрений для выращивания гороха, который являлся основным продуктом питания людей в то время.
Ученые пришли к выводу, что, помимо гороха, трипольцы также употребляли много зерна, а вот мяса почти не ели.
Солому, полученную от агрокультур, в свою очередь использовали как корм для животных.
Это исследование подчеркивает тесную связь между растениеводством и животноводством, которая позволила жителям крупных поселений питаться полноценно и здорово, уменьшив трудозатраты и ресурсоемкость производства мяса.
Вместе с тем, эти результаты пересматривают представления о роли растительных продуктов в доисторической диете, а также подчеркивают инновационные подходы к сельскому хозяйству того времени.