В Германии сняли детский фильм про астероид над Беларусью 2 27.12.2023, 10:47

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Фильм будет показан 29 декабря 2023 года.

Двенадцатилетняя Уля отправляется в приключенческую миссию через Польшу в Беларусь, чтобы увидеть воздействие своего астероида. Специальный детский фильм «Mission Ulja Funk» с большим количеством юмора затрагивает такие темы, как семья, дружба, наука и религия, пишет сайт 1pinsk.by.

Фильм будет показан 29 декабря 2023 года.

Уля (Роми Лу Джанинхофф) — младший ребенок в русско-немецкой семье, которая растет в небольшой немецкой общине. Она немного упряма, с энтузиазмом относится к естественным наукам и регулярно приводит в ярость свою строго религиозную бабушку Ольгу (Хильдегарда Шредтер) своей жаждой знаний.

Уля обнаруживает небольшой астероид ВР-24-17-20 и узнает, что через несколько дней он врежется в Землю в Беларуси. Но бабушка Ольга запрещает ей всё, что связано с наукой. Поскольку Уля действительно хочет продолжать заниматься изучением астероида, она нанимает Хенка (Йонас Оссель), который всего на год старше.

Он учится в ее классе и мало что умеет, кроме как водить машину. Вместе они отправились через Польшу, чтобы своими глазами увидеть падение астероида. По пятам их разыскивают бабушка Ольга, остальные члены семьи, пастор Броц (Люк Фейт) и половина общины.

На немецком фестивале детских медиа Goldener Spatz фильм «Mission Ulja Funk» был удостоен награды в категории полнометражных фильмов, а также премии LOLA за лучший детский фильм на Немецкой кинопремии. Роми Лу Джанинхофф получила награду детского СМИ «Белый слон» как лучшая молодая актриса за роль Ули.

«Mission Ulja Funk» — комедия от Специальной детской киноинициативы. За сценарий и режиссуру отвечает Барбара Кроненберг, международное совместное производство создано в сотрудничестве с In Good Company (Германия), Samsa Film (Люксембург) и ShipsBoy (Польша). Съемки проходили в Тюрингии, Саксонии-Анхальт и Саксонии, а также в Северном Рейне-Вестфалии, Люксембурге и Польше.

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