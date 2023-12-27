ISW: С-400 не распознали ракеты SCALP или Storm Shadow при ударе по БДК «Новочеркасск» 2 27.12.2023, 11:35

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Американские аналитики раскрыли новые детали блестящей операции.

26 декабря украинские силы уничтожили судно Черноморского флота РФ БДК «Новочеркасск» и, возможно, повредили портовую инфраструктуру в оккупированной Феодосии. Об этом пишет американский «Институт изучения войны» (ISW) в сводке от 26 декабря.

На геолоцированных кадрах видно, что ВСУ нанесли удар по большому десантному кораблю «Новочеркасск», в результате чего большая его часть загорелась и затонула.

Министерство обороны РФ заявило, что Новочеркасск понес «ущерб» при «отражении» украинского удара. Спикер украинских ВВС полковник Юрий Игнат 26 декабря заявил, что украинский удар, возможно, также повредил окружающую портовую инфраструктуру и другие близлежащие российские суда поддержки.

По его словам, единственные ракеты Сил обороны, которые могут наносить удары на значительном расстоянии, — это SCALP или Storm Shadow.

Он также отметил, что ВС РФ используют различные системы ПВО малой, средней и большой дальности, поэтому украинским летчикам приходится прибегать к особым тактическим приемам, чтобы обеспечить максимальное число ударов по цели.

Некий российский военкор заявил, что подразделения 31-й дивизии ПВО, которые используют ЗРК С-400 в Феодосии, не смогли обнаружить две украинские крылатые ракеты.

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс, комментируя произошедшее в Феодосии, отметил, что за последние четыре месяца ВСУ уничтожили 20% Черноморского флота. В ISW считают, что украинские удары по объектам Черноморского флота вынудили РФ на постоянной основе переместить корабли в восточную часть Черного моря.

Напомним, что во время удара по кораблю «Новочеркасск» на его борту находились 77 моряков.

Также сообщалось, что, по некоторым данным, в ходе удара по бухте в Феодосии, кроме БДК «Новочеркасск», затонуло еще одно судно.

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