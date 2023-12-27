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ISW: С-400 не распознали ракеты SCALP или Storm Shadow при ударе по БДК «Новочеркасск»

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  • 27.12.2023, 11:35
  • 2,084
ISW: С-400 не распознали ракеты SCALP или Storm Shadow при ударе по БДК «Новочеркасск»

Американские аналитики раскрыли новые детали блестящей операции.

26 декабря украинские силы уничтожили судно Черноморского флота РФ БДК «Новочеркасск» и, возможно, повредили портовую инфраструктуру в оккупированной Феодосии. Об этом пишет американский «Институт изучения войны» (ISW) в сводке от 26 декабря.

На геолоцированных кадрах видно, что ВСУ нанесли удар по большому десантному кораблю «Новочеркасск», в результате чего большая его часть загорелась и затонула.

Министерство обороны РФ заявило, что Новочеркасск понес «ущерб» при «отражении» украинского удара. Спикер украинских ВВС полковник Юрий Игнат 26 декабря заявил, что украинский удар, возможно, также повредил окружающую портовую инфраструктуру и другие близлежащие российские суда поддержки.

По его словам, единственные ракеты Сил обороны, которые могут наносить удары на значительном расстоянии, — это SCALP или Storm Shadow.

Он также отметил, что ВС РФ используют различные системы ПВО малой, средней и большой дальности, поэтому украинским летчикам приходится прибегать к особым тактическим приемам, чтобы обеспечить максимальное число ударов по цели.

Некий российский военкор заявил, что подразделения 31-й дивизии ПВО, которые используют ЗРК С-400 в Феодосии, не смогли обнаружить две украинские крылатые ракеты.

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс, комментируя произошедшее в Феодосии, отметил, что за последние четыре месяца ВСУ уничтожили 20% Черноморского флота. В ISW считают, что украинские удары по объектам Черноморского флота вынудили РФ на постоянной основе переместить корабли в восточную часть Черного моря.

Напомним, что во время удара по кораблю «Новочеркасск» на его борту находились 77 моряков.

Также сообщалось, что, по некоторым данным, в ходе удара по бухте в Феодосии, кроме БДК «Новочеркасск», затонуло еще одно судно.

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