Шойгу стал посмешищем из-за новой цели «СВО» 2 27.12.2023, 11:49

9,192

А как же «Киев за три дня»?

Министр обороны РФ Сергей Шойгу придумал новую цель так называемой «СВО» и уже ее «достиг». Его заявление вызвало бурные обсуждения в Сети, передает Диалог.UA.

26 декабря Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ похвастался достижением «главной цели «СВО».

С его слов, заключалась она в срыве украинского контрнаступления в 2023 году.

«Эта задача успешно выполнена… Мы последовательно идем к достижению заявленных целей «спецоперации», - заявил российский министр.

В Сети напомнили, что изначально цели «СВО» сильно отличались от того, что декларируют власти РФ сейчас.

«Шойгу назвал главной целью «СВО» в 2023 году срыв контрнаступления украинских войск. Понимаете? Оказывается, Россия развязала войну, чтобы сорвать контрнаступление Украины, вызванное этой войной. Гениально же, абсолютно гениально.

Страна, которая планировала победить Украину в войне за 3 дня, через полтора года войны гордится тем, что не потерпела от Украины поражения.

Кстати, не слышно о «красных линиях» и «бить по центрам принятия решений», да и на гармошках перестали играть в автобусах, когда их туда (на войну солдат РФ - ред.) везут...

Мухоморы из тайги его никак не отпустят!

«Не погнали нас санными тряпками - празднуем победу»!

Так что выходит, главная задача СВО - избежать разгрома из-за начала СВО? Гениальная многоходовочка!

От Киева за 3 дня до «успешно остановили контрнаступление»...

Черноморский флот вывели из Крыма, что не вывели, украинцы топят, даже подводную лодку потопили, базу флота разрушили. 90% личного состава и техники (которые были задействованы против Украины с 2022 года) потеряны. Гиперинфляция стучит в дверь, но у вас все по плану!

Задачи и планирование на уровне бестолковщины: «Главное -ввязаться, а там – война план покажет». Демилитаризация и денацификация вышли из помещения?», - пишут в Сети.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».