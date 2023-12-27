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Умер легендарный немецкий политик Вольфганг Шойбле

  • 27.12.2023, 12:08
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Умер легендарный немецкий политик Вольфганг Шойбле
Фото: Тасс

Он сыграл важную роль в объединении Западной и Восточной Германии.

Умер легендарный немецкий политик Вольфганг Шойбле. Об этом Bild рассказали источники в его семье.

За 81 год жизни представитель Христианско-демократического союза занимал должности министра внутренних дел, министра финансов Германии и председателя Бундестага. В 1990 году он как глава МВД ФРГ сыграл важную роль в объединении Западной и Восточной Германии.

Тогда же психически больной мужчина совершил на него покушение, несколько раз выстрелив в министра из пистолета. С тех пор политик оказался прикован к инвалидной коляске.

Это не сломило его дух, он еще более 30 лет продолжал политическую карьеру. Только в 2021 году он ушел из политики. У Шойбле остались вдова, четверо детей и четверо внуков.

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