Ермоловича убирают из администрации Лукашенко
- 27.12.2023, 12:24
Он был министром финансов в правительстве Румаса.
Максим Ермолович будет работать в Евразийской экономической комиссии. Сейчас он занимает пост заместителя главы администрации Лукашенко.
В начале недели Высший Евразийский экономический совет утвердил новый состав Коллегии ЕЭК, который приступит к работе с 1 февраля 2024 года под казахстанским председательством. Комиссию возглавит Бакытжан Сагинтаев.
Максим Ермолович будет министром по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК. Напомним, Ермолович был министром финансов в правительстве Сергея Румаса. Затем его направили послом в Великобританию. В прошлом году он вернулся в Минск и был назначен в администрацию Лукашенко.
Вторым представителем Беларуси станет председатель Госстандарта Валентин Татарицкий. Он будет министром по техническому регулированию.
Кроме того, в состав Коллегии ЕЭК войдут:
министр по интеграции и макроэкономике Сергей Глазьев;
министр по экономике и финансовой политике Бахыт Султанов;
министр по промышленности и агропромышленному комплексу Гоар Барсегян;
министр по торговле Андрей Слепнев;
министр по таможенному сотрудничеству Эльдар Алишеров;
министр по энергетике и инфраструктуре Арзыбек Кожошев;
министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям Варос Симонян.