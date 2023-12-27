Ермоловича убирают из администрации Лукашенко 27.12.2023, 12:24

Максим Ермолович

Он был министром финансов в правительстве Румаса.

Максим Ермолович будет работать в Евразийской экономической комиссии. Сейчас он занимает пост заместителя главы администрации Лукашенко.

В начале недели Высший Евразийский экономический совет утвердил новый состав Коллегии ЕЭК, который приступит к работе с 1 февраля 2024 года под казахстанским председательством. Комиссию возглавит Бакытжан Сагинтаев.

Максим Ермолович будет министром по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК. Напомним, Ермолович был министром финансов в правительстве Сергея Румаса. Затем его направили послом в Великобританию. В прошлом году он вернулся в Минск и был назначен в администрацию Лукашенко.

Вторым представителем Беларуси станет председатель Госстандарта Валентин Татарицкий. Он будет министром по техническому регулированию.

Кроме того, в состав Коллегии ЕЭК войдут:

министр по интеграции и макроэкономике Сергей Глазьев;

министр по экономике и финансовой политике Бахыт Султанов;

министр по промышленности и агропромышленному комплексу Гоар Барсегян;

министр по торговле Андрей Слепнев;

министр по таможенному сотрудничеству Эльдар Алишеров;

министр по энергетике и инфраструктуре Арзыбек Кожошев;

министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям Варос Симонян.

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