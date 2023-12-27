ВСУ уничтожили колонну российских танков и БМП и остановили наступление возле Авдеевки 1 27.12.2023, 15:21

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Бой произошел недалеко от населенного пункта Степовое.

Российские оккупанты продолжают попытки наступления на разных направлениях фронта, однако они в основном заканчиваются провалом.

В Telegram-канале DeepState показали один из случаев на фронте, который закончился потерями для ВС РФ.

Произошел инцидент недалеко от населенного пункта Степовое, который находится рядом с Авдеевкой Донецкой области, где противник активно пытается окружить город и взять его под свой контроль.

Кадрами с места поделились пилоты 47-й отдельной механизированной бригады, которые провели эффективную спецоперацию по уничтожению позиций ВС РФ.

«Сегодняшняя попытка врага прорваться в Степовое закончилась очередным фиаско. Утром российские оккупанты полезли на село силами не менее 10 БМП и нескольких танков», — говорится в сообщении.

После этого на место прибыли борты противника, которые начали собирать остатки своих военных для дальнейшей эвакуации.

Какие потери понесли российские оккупанты после этого — неизвестно. Бойцы 47-й ОМБр позже должны будут опубликовать более подробное видео с противостоянием.

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