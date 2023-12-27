Россияне попали в засаду ВСУ в Новомихайловке 27.12.2023, 17:54

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Кремлевская пропагандистка устроила истерику из-за больших потерь.

Российские военные попали в ловушку украинской армии в Новомихайловке на Марьинском направлении фронта.

Об этом сообщает dialog.ua со ссылкой на российского военкора Марину Харькову. По ее словам, штурмовые группы российской армии попытались продвинуться вперед и попали в огневой мешок ВСУ, которые накрыли их плотным огнем из всех видов оружия.

Z-военкор отмечает, что штурмовые группы россиян попытались двигаться с нескольких направлений, однако угодили в засаду.

«Штурмовые группы, с нескольких направлений шедшие на захват украинских позиций, попали в огневой мешок и засаду врага. Серьезные потери», - пишет она.

Российская пропагандистка пишет, что россияне не должны верить залихватским и победным заявлениям Z-военкоров с передовой, где ситуация намного хуже, чем они рассказывают.

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