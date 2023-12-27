Maxar показал, что стало с российским десантным кораблем «Новочеркасск» после удара ВСУ 27.12.2023, 20:07

БДК «Новочеркасск».

Источник: РосСМИ

Он утонул.

Американская компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки российского десантного корабля «Новочеркасск», сделанные до и после удара ВСУ по порту в аннексированной Феодосии, где он базировался.

Первый снимок сделан 5 декабря 2023 года. На нем хорошо виден стоящий у причала большой десантный корабль.

БДК «Новочеркасск» в порту Феодосии, Крым, 5 декабря 2023 года. Фото: Maxar Technologies/Handout via Reuters

На втором снимке за 26 декабря видно, что судно находится под водой, возвышается лишь его носовая часть.

БДК «Новочеркасск» после атаки Украиной, Феодосия, Крым, 26 декабря 2023 года. Фото: Maxar Technologies/Handout viaReuters

Напомним, в ночь на 26 декабря ВСУ нанесли удар по порту оккупированной Феодосии, командующий Воздушными силами заявил об уничтожении крупного десантного корабля «Новочеркасск». Удар наносила тактическая авиация крылатыми ракетами воздушного базирования.

В Министерстве обороны России заявили, что десантный корабль «Новочеркасск» получил повреждения «в ходе отражения удара ВСУ с применением авиационных управляемых ракет».

Телеграм-канал Astra сообщил, что в момент атаки ночью 26 декабря на корабле находились 77 моряков. По последним данным, 33 из них числятся пропавшими без вести, 19 ранены.

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