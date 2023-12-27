Maxar показал, что стало с российским десантным кораблем «Новочеркасск» после удара ВСУ
- 27.12.2023, 20:07
Он утонул.
Американская компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки российского десантного корабля «Новочеркасск», сделанные до и после удара ВСУ по порту в аннексированной Феодосии, где он базировался.
Первый снимок сделан 5 декабря 2023 года. На нем хорошо виден стоящий у причала большой десантный корабль.
На втором снимке за 26 декабря видно, что судно находится под водой, возвышается лишь его носовая часть.
Напомним, в ночь на 26 декабря ВСУ нанесли удар по порту оккупированной Феодосии, командующий Воздушными силами заявил об уничтожении крупного десантного корабля «Новочеркасск». Удар наносила тактическая авиация крылатыми ракетами воздушного базирования.
В Министерстве обороны России заявили, что десантный корабль «Новочеркасск» получил повреждения «в ходе отражения удара ВСУ с применением авиационных управляемых ракет».
Телеграм-канал Astra сообщил, что в момент атаки ночью 26 декабря на корабле находились 77 моряков. По последним данным, 33 из них числятся пропавшими без вести, 19 ранены.