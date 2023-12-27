Умер создатель пистолета Glock 3 27.12.2023, 22:14

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Гастон Глок

Гастон Глок скончался в возрасте 94 лет.

Основатель австрийской компании-производителя огнестрельного оружия Glock и конструктор базовой модели одноименного пистолета Гастон Глок умер в возрасте 94 лет, сообщается на сайте компании.

«Наш основатель Гастон Глок не только произвел революцию в мире стрелкового оружия в 1980-х годах, но и сумел сделать бренд GLOCK мировым лидером в индустрии огнестрельного оружия», — заявили в компании, не назвав причину смерти руководителя.

В 2008 году Глок перенес инсульт. Кроме того, в июле 1999 года на него было совершено покушение. Заказчиком выступил коллега Глока — Чарльз Эверт, исполнителем — уроженец Франции Жак Пешё, который напал на Глока с молотком. В итоге Эверта приговорили к 20 годам лишения свободы, Пешё — к 17 годам тюрьмы. Как рассказывал сам Глок, он потерял около литра крови из-за порезов и ссадин и получил семь ранений головы.

Гастон Глок родился 19 июля 1929 года в Вене. В 1963 году — в возрасте 34 лет — он основал Glock. Компания в первую очередь известна производством пистолетов для сотрудников полиции и спецслужб, в том числе в странах-членах НАТО. Изначально она занималась производством вспомогательного снаряжения, но в начале 1980-х годов Гастон Глок разработал новую модель пистолета — Glock 17. Оружие завоевало мировую популярность. В 1983 году пистолет Glock был принят на вооружение австрийской армии, через год успешно прошел испытание НАТО. После того, как пистолет был выбран норвежской армией в качестве стандартного огнестрельного оружия, это позволило Glock стать «предпочтительным оружием международных правоохранительных органов».

В ноябре 1985 года компания открыла свою штаб-квартиру в США, в штате Джорджия. Как отмечал Bloomberg, компания поставляет огнестрельное оружие двум третям полицейских управлений США. На сайте компании указано, что более 65% ведомств в США получили пистолеты Glock.

В 2012 году Глок выпустил книгу Glock: The Rise of America's Gun (Глок: восход американского пистолета), посвященную его жизни и истории компании.

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