Ликвидация «Новочеркасска»: в России озвучили шокирующие данные о потерях 3 28.12.2023, 8:08

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Начиная с капитана.

Потери Черноморского флота РФ при ликвидации большого десантного корабля (БДК) «Новочеркасск» намного серьезнее, чем заявляет Москва.

Ранения получил командир судна - капитан 2-го ранга Николай Степаненко, а также его старший помощник.

Такой информацией поделился влиятельный российский Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ», который связан со спецслужбами РФ.

По данным его источников, капитан Степаненко при взрыве повредил ключицу и плечо и сейчас находится на лечении со своим старпомом в одной палате.

Погибли, как уверяет ресурс, десятки моряков.

«В ночь на 26 декабря весь личный состав был поднят по тревоге «Авиаопасность»... Военнослужащие: контрактники (77 человек на службе официально) и срочники (точное количество неизвестно) в момент прилета находились на корабле, и больше половины из них, с высокой долей вероятности, погибли», - сообщил ресурс.

По его данным, согласно закрытой внутренней информации Минобороны РФ, пропавшими без вести числятся 33 моряка ВС РФ, а также 4 солдата-срочника. Шансов на то, что кто-то из них может оказаться жив, нет.

СМИ уверяют, что еще 29 человек ранены при ликвидации «Новочеркасска». Трое из них находятся в критическом состоянии, одного из них уже эвакуировали в Москву на лечение, двух остальных готовят к транспортировке.

В ночь на 26 декабря украинская авиация, предварительно, двумя ракетами Storm Shadow/SCALP нанесла удар по порту Черноморского флота в оккупированной Феодосии. Российский купол ПВО не смог перехватить удар.

В результате прямого попадания произошло сначала возгорание, а вскоре детонация груза БДК «Новочеркасск». Судя по огромной мощности взрыва, на борту находились либо снаряды, либо ударные БПЛА Shahed.

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