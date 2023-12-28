«Путин в ярости из-за уничтожения БДК «Новочеркасск» 3 28.12.2023, 8:14

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В Феодосию отправлена ФСБ для чисток среди командиров.

В Феодосию временно оккупированный Крым, Украина ночью 27 декабря отправилась большая группа оперативников РФ для расследования уничтожения большого десантного корабля «Новочеркасск» и учебного судна «УТС-150».

Сообщается, что глава РФ Владимир Путин в ярости из-за ракетного удара по порту и может устроить чистки среди российских командиров.

Об этом заявил Telegram-канал партизанского движения «Атеш» со ссылкой на источник в силовых структурах Российской Федерации. По его данным, россияне активно ищут виновных, в том числе корректировщиков успешной украинской атаки.

«Ожидается прибытие оперативников ФСБ (следственно-оперативная группа «штаба по антитеррору»), контрразведки, прокуратуры, ведомственной комиссии. Также ожидается прибытие начальства разных структур из Москвы», – сказано в сообщении.

После ракетного удара 26 декабря оккупанты начали в Феодосии облавы на местных жителей, у них отбирают смартфоны, проводят обыски в домах.

Военнослужащих из ПВО Крыма якобы хотят наказать. «Атеш» передает, что многих командиров вражеской армии могут снять с должностей и даже отправить на фронт.

«Ситуация в россиян складывается следующая: кроме наводчиков из числа жителей Феодосии, в оккупантов существуют проблемы с выявлением крылатых ракет западного производства типа «Шторм». Несмотря на это, военные командиры, которые отвечают за ПВО, докладывают, что в них проблем нет», – объяснили партизаны. По их данным, у ВС РФ нет возможности перехватывать все украинские ракеты.

Участники объединения «Атеш» отметили: российские военнослужащие, которые желают избежать наказания, могут сослаться на неисправность оборудования и сделать соответствующие отметки в журналах эксплуатации.

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