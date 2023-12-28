Эксперты объяснили странное поведение Лукашенко в Петербурге 4 28.12.2023, 10:34

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Экскурсия под открытым небом уже не под силу диктатору.

25-26 декабря Александр Лукашенко принял участие в саммите ЕАЭС и неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге.

В первый день правитель Беларуси отметился оскорбительным высказыванием в адрес Жозепа Борреля, который призвал Запад готовиться к затяжной войне с Россией.

Диктатор также заявил, что Беларусь уже получила все обещанное ядерное оружие от России.

Во второй день Лукашенко не поехал на экскурсию по пригородам Петербурга, которую устроил Путин для коллег.

Сайт UDF поинтересовался у экспертов, какие у них остались впечатления от участия правителя Беларуси в двух саммитах.

«Не знаю, как им заходила оленина с каштановым пюре под крики умирающих и раненых»

Политолог Анатолий Котов в комментарии UDF отметил, что саммиты в Санкт-Петербурге носили скорее ритуальный характер, но тем не менее «совсем их обесценивать нельзя».

«Во-первых, в ходе саммита ЕАЭС нужно было принять решение о замене Михаила Мясниковича на казахстанского экс-премьера Бакыжтана Сагинтаева. Это важный и не совсем протокольный момент. Во-вторых, принята программа на несколько десятилетий вперед. Этот документ нужен был больше Путину и в некотором смысле Лукашенко. Документ пустой, но нужен для того, чтобы самих себя убедить в том, что впереди не месяцы или годы, а десятилетия и чуть ли не вечная жизнь. Сеанс аутотренинга и коллективной психотерапии в кругу», – считает Котов.

В-третьих, неформальный саммит СНГ – это традиция и тест на лояльность.

«Те, кто приезжают, пока еще находятся в зоне притяжения и интересов Москвы. Не приехать на саммит – значит бросить вызов Кремлю. Вот даже и в очередной раз не совсем здоровый Лукашенко полетел. Путину саммит нужен, чтобы не чувствовать себя одиноким. Иностранцы не сильно жалуют его неформальным общением, как в начале правления», – отметил Котов.

Он добавил:

«Нынешний саммит, правда, проходил под аккомпанемент ударов по железнодорожному вокзалу Херсона. Не знаю, как им заходила томленая стерлядь или оленина с каштановым пюре под крики умирающих и раненых. С каждым годом из традиционной неформальной тусовки это все больше походит даже внешне на бал у Сатаны».

Почему Лукашенко отметился оскорбительным высказыванием в адрес Жозепа Борреля?

«Не стоит обращать внимания на то, что он говорит о западных политиках. Для него есть два кумира, о которых публично он ничего плохого не скажет. Это Путин и Си Цзиньпин. Сильные мира сего, от которых от зависит. Все остальные в любой момент могут удостоиться шуток ниже пояса и оскорблений. Это опять-таки что-то из психологии. Компенсация своих комплексов», – полагает Котов.

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