Русские оккупанты массово сдались в плен на одном из направлений
- 28.12.2023, 12:20
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Украинский генерал раскрыл подробности.
Российские оккупационные войска сосредотачиваются на ведении наступательных операций в Авдеевском, Марьинском и Запорожском направлениях.
Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия», бригадный генерал Александр Тарнавский.
«В операционной зоне ОСУВ Таврия около 20 оккупантов сдались в плен. Также, за прошедшие сутки, уничтожено и повреждено значительное количество бронетехники врага. Основные усилия противник сосредотачивал на ведении наступательных и штурмовых действий на Авдеевском, Марьинском и Запорожском направлениях», - говорится в сообщении.
Российские захватчики продолжают активные пехотные атаки при поддержке значительного количества бронетехники.
«В общем, на таврическом направлении враг нанес 18 авиаударов, провел 38 боевых столкновений и совершил 985 артобстрелов.
Общие потери врага за прошедшие сутки составили 488 человек и 105 единиц военной техники. В частности, 18 танков, 28 ББМ, 13 артсистем, 23 БПЛА, 16 автомобилей и 7 единиц спецтехники. Уничтожен 1 склад боеприпасов", - добавил Тарнавский.