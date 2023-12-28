Русские оккупанты массово сдались в плен на одном из направлений 28.12.2023, 12:20

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Украинский генерал раскрыл подробности.

Российские оккупационные войска сосредотачиваются на ведении наступательных операций в Авдеевском, Марьинском и Запорожском направлениях.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия», бригадный генерал Александр Тарнавский.

«В операционной зоне ОСУВ Таврия около 20 оккупантов сдались в плен. Также, за прошедшие сутки, уничтожено и повреждено значительное количество бронетехники врага. Основные усилия противник сосредотачивал на ведении наступательных и штурмовых действий на Авдеевском, Марьинском и Запорожском направлениях», - говорится в сообщении.

Российские захватчики продолжают активные пехотные атаки при поддержке значительного количества бронетехники.

«В общем, на таврическом направлении враг нанес 18 авиаударов, провел 38 боевых столкновений и совершил 985 артобстрелов.

Общие потери врага за прошедшие сутки составили 488 человек и 105 единиц военной техники. В частности, 18 танков, 28 ББМ, 13 артсистем, 23 БПЛА, 16 автомобилей и 7 единиц спецтехники. Уничтожен 1 склад боеприпасов", - добавил Тарнавский.

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