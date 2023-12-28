Wildberries добавит кнопку отмены случайного заказа 28.12.2023, 12:24

Как это будет работать?

Маркетплейс Wildberries добавит кнопку, которая позволит отменить заказ сразу после его оформления. Функцию вводят для тех случаев, когда пользователь «сделал заказ случайно, выбрал не тот адрес или большее количество позиций, чем собирался», пишет Office Life.

Кнопка появится в начале января на сайте и в мобильном приложении в разделе «Доставки» возле карточки товара.

По новым правилам отменить доставку можно будет максимум в первый час после заказа или до момента, пока продавец не начал сборку. В компании пояснили, что дедлайн зависит от того, какой из вариантов наступил раньше.

На первом этапе опция будет доступна только тем клиентам, которые покупают товары по постоплате. По данным площадки, таких покупателей у нее более 80%. В будущем отмену заказа по кнопке сделают доступной для всех. Пока же у пользователей, которые оформляют заказы по предоплате, будет возможность отменить покупку, обратившись на электронную почту.

В тестировании новой функции сейчас участвуют только продавцы, которые хранят продукцию на собственных складах. Как уточнили представители маркетплейса, через «некоторое время» функция заработает для любых товаров. Если доставку нельзя отменить по кнопке, от товара можно отказаться при получении в пункте выдачи или вернуть по правилам площадки.

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